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Исландия пока не избавляет Украину от необходимости ехать на ЧМ в Россию
05.09.2017 23:19

Исландия пока не избавляет Украину от необходимости ехать на ЧМ в Россию

В холодную Исландию (там сейчас +10,+12, но очень уж сильный ветер) сборная Украины отправилась загодя, за двое суток до игры, а не за одни, как это бывает обычно. Хотели лучше акклиматизироваться? Если это так, то идея не сработала.

В матче против команды Исландии нашу команду устраивала только победа. Равно, как точно такой же результат считался бы позитивным для хозяев поля. Ничья же не нравилась никому.

В итоге на главном стадионе страны, вмещающем ровно 10 процентов населения всей страны (да-да, жителей Исландии насчитывается всего 150 тысяч) состоялся пресловутый "матч за 6 очков", как говорят сами футболисты.

Еще до матча премиум-спонсор национальной сборной Украины по футболу, компания "Перша приватна броваря" и фан-движение "Вiрнi збiрнiй" анонсировали акцию "100 вiрних". В Рейкьявик их Харькова. Киева и польского Катовице (транзитом через Льовв) отправились болельщики сборной.

В Исландии их было даже больше сотни, и временами они выглядели очень достойно. Но заглушить местных болельщиков, если честно, не cмогли. Во-первых, тех было больше (это понятно); во-вторых, наша команда совершенно не вдохновила болельщиков. И это именно тот случай, когда фанаты были лучше, чем игроки. 

На 47-й и 66-й минутах самый звездный (даже не самый, а просто - единственный) игрок сборной Исландии, Гилфи Сигурдссон, перешедший этим летом из "английского "Суонси" в английский же "Эвертон" за 50 млн евро, забил два мяча.

Как ни поддерживали сборную Украины "Вiрнi збiрнiй", переломить ход игры не вышло. Итог – поражение со счетом 0:2. Сборная Украины проиграла, и потеряла шансы на то, чтобы занять 1-е место в группе (оно, скорее всего, достанется хорватам), но еще сможет побороться за "полупроходное" 2-е (с теми же исландцами и турками). Но оно дает лишь право попытать шансы в раунде плей-офф, где Украина играет всегда просто отвратительно: 1 победа из 6-ти попыток. 

Сейчас ситуация в гурппе такова:

Как ранее сообщал MigNews.com.ua болельщики сборной Украины устроили красочный перформанс в Харькове, перед игрой против команды Турции.

Теги материала: футбольные фанаты, футбол, сборная Украины
Новости СМИ2
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