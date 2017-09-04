В Украине назвали самого богатого теннисиста в истории страны

MIGnews.com.ua

Рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов в истории вида спорта Украины возглавила лучшая теннисистка страны, четвертая ракетка мира Элина Свитолина, сообщает sportarena , ссылаясь на сайт WTA.

Известно, что за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки украинка получила 253,6 тысяч долларов, позволив своему активу за всю карьеру увеличиться до 6 миллионов 913 тысяч 341 долларов. Благодаря соответствующему выступлению на US Open, четвертая ракетка мира обогнала даже экс-лидера по призовым в истории тенниса Украины Андрея Медведева (бывший 4-й номер АТР), в активе которого было зафиксировано 6 миллионов 721 тысяч 560 долларов.

Следующую позицию в рейтинге занял нынешний первый номер национального тенниса среди мужчин Александр Долгополов и его бюджет в 6 миллионов 712 тысяч 631 долларов. В пятерку самых богатых теннисистов страны вошли также Сергей Стаховский и Екатерина Бондаренко, замкнувшая список с суммой 3 миллиона 376 тысяч 881 долларов.