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В Украине назвали самого богатого теннисиста в истории страны
04.09.2017 21:22

В Украине назвали самого богатого теннисиста в истории страны

Рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов в истории вида спорта Украины возглавила лучшая теннисистка страны, четвертая ракетка мира Элина Свитолина, сообщает sportarena, ссылаясь на сайт WTA.

Известно, что за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки украинка получила  253,6 тысяч долларов, позволив своему активу за всю карьеру увеличиться до 6 миллионов 913 тысяч 341 долларов. Благодаря соответствующему выступлению на US Open, четвертая ракетка мира обогнала даже экс-лидера по призовым в истории тенниса Украины Андрея Медведева (бывший 4-й номер АТР), в активе которого было зафиксировано 6 миллионов  721 тысяч 560 долларов.

Следующую позицию в рейтинге занял нынешний первый номер национального тенниса среди мужчин Александр Долгополов и его бюджет в 6 миллионов 712 тысяч 631 долларов. В пятерку самых богатых теннисистов страны вошли также Сергей Стаховский и Екатерина Бондаренко, замкнувшая список с суммой 3 миллиона 376 тысяч 881 долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 августа, во второй соревновательный день основной сетки Открытого чемпионата США по теннису - US Open, свои выступления с победы начала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Украинка, посеянная под 4 номером, разгромила в первом сете 42-ю ракетку мира чешку Катержину Синякову - 6:0.

Теги материала: Свитолина, Элина Свитолина, теннис, деньги, богатство
Новости СМИ2
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