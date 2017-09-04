Украинский паралимпиец взял призовое место на ЧМ-2017

MIGnews.com.ua

В понедельник, 4 сентября, состоялся финал чемпионата мира по велосипедному спорту среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, в котором принял участие представитель Украины Егор Дементьев, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины на своем официальном сайте.

Сообщается, что украинскому паралимпийцу Дементьеву удалось взойти на пьедестал почета, одержав второе место соревнований и серебряную медаль.

Известно, что 30-летний представитель Украины родился в городе Кременчуг и соревновался в индивидуальной гонке, одержав второе место. Стоит отметить, что соревнования планетарного первенства начались 28 августа и завершились 4 сентября в Южно-Африканской Республике.

При этом украинский представитель уже становился чемпионом мира в индивидуальной шоссейной гонке на Чемпионате мира в 2013 году.