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Украина – Турция. Дубль Ярмоленко сделал болельщиков счастливыми
Фото: ffu.org.ua
03.09.2017 01:07

Украина – Турция. Дубль Ярмоленко сделал болельщиков счастливыми  Фоторепортаж

По состоянию на сегодня, 3 сентября, сборная Украины возглавляет свою отборочную группу I европейского квалификационного турнира ЧМ-2018 по футболу, находясь на 1-м месте! Дело в том, что один из матчей в нашей группе, Хорватия – Косово был прерван при счете 0:0 из-за ливня, обрушившегося на стадион в Загребе, и будет доигран позднее. Так что пока Украина – лидер!

Причем, если говорить о матче в Харькове, то лидер по праву. Наша команда абсолютно по делу обыграла турок, хоть оба мяча, забитые в первом тайме (на 18-й и 42-й минутах) форвардом немецкой "Боруссии" Андреем Ярмоленко, были спорными. В первом случае был намек на офсайд у Андрея, а во втором, возможно, мяч вышел за пределы поля раньше, чем Евгений Коноплянка отдал голевой пас на Ярмоленко. Но судейская бригада испанца Давида Борбалана голы засчитала, а тренер турок, наш старый знакомый Мирча Луческу даже не стал спорить на сей счет. Нет, с судьями он поговорил по душам сразу после матча, но на пресс-конференции неожиданно признал справедливость поражения, сказав, что его команда постоянно выпадала из игры, а Украина еще была и вправе претендовать на 11-метровый.

Но так или иначе – победа со счетом 2:0.

Андрей Шевченко после матча особо поблагодарил болельщиков, заявив, что такой поддержки у национальной сборной не было давно. В Харьков при поддержке премиум-спонсора национальной команды, компании "Перша приватна броварня" приехало более 5 тысяч участников фан-движения "Вiрнi збiрнiй".

Именно они задавали тон на трибунах, и выглядело это просто потрясающе. Особенно, когда "Вiрнi збiрнiй" реализовали свою идею, которую подхватил весь 40-тысячный стадион "Металлист": одновременно включили подсветку на мобильных телефонах. Выглядело это, как огромное "живое" звездное небо!

Так что сборная Украины в этот день просто не могла не выиграть, а после матча справедливо купалась в овациях болельщиков.

Следующий матч сборная Украины проведет 5 сентября в Рейкьявике против команды Исландии. Надеемся, и после него настроение у фанатов будет прекрасным.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Харькове перед игрой Украина – Турция прошел красочный марш фанатов по улицам города.

Теги материала: футбол, футбольные фанаты, сборная Украины
Новости СМИ2
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