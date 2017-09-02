Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)

2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист" проходит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. В гости к команде Андрея Шевченко приехала сборная Турции, тренером которой сейчас является старый знакомый украинских любителей футбола, экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Сборной Украины в сегодняшнем поединке нужна только победа, любой другой результат практически лишает нашу команду шансов на 1-2 места, которые дают право, либо выйти на ЧМ-2018 напрямую, либо попытать счастья (2-е место) в дополнительном раунде плей-офф.

Неудивительно, что игра вызвала ажиотаж во всей стране. Само-собой "ядро" болельщиков на 40-тысячном стадионе "Металлист" обеспечили харьковчане. Но они получили еще солидную поддержку от фан-движения "Вiрнi збiрнiй", которые, при поддержке премиум спонсора сборной, компании "Перша приватна броварня", нагрянули в "Первую столицу" четырьмя спецпоездами (два из Киева, по одному – из Днепра и Львова).

Собравшись вместе, и распевая "Червону руту", прошли 4 километра маршем до стадиона. Получилось весьма красочно и духоподъемно. Так что поддержка нашей сборной сегодня (матч начнется в 21:45 по киевскому времени) обещает быть грандиозной.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, форвард сборной Украины Роман Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом".