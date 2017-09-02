Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
02.09.2017 21:50

Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж

2 сентября в Харькове на стадионе "Металлист" проходит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. В гости к команде Андрея Шевченко приехала сборная Турции, тренером которой сейчас является старый знакомый украинских любителей футбола, экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Сборной Украины в сегодняшнем поединке нужна только победа, любой другой результат практически лишает нашу команду шансов на 1-2 места, которые дают право, либо выйти на ЧМ-2018 напрямую, либо попытать счастья (2-е место) в дополнительном раунде плей-офф.

Неудивительно, что игра вызвала ажиотаж во всей стране. Само-собой "ядро" болельщиков на 40-тысячном стадионе "Металлист" обеспечили харьковчане. Но они получили еще солидную поддержку от фан-движения "Вiрнi збiрнiй", которые, при поддержке премиум спонсора сборной, компании "Перша приватна броварня", нагрянули в "Первую столицу" четырьмя спецпоездами (два из Киева, по одному – из Днепра и Львова).

Собравшись вместе, и распевая "Червону руту", прошли 4 километра маршем до стадиона. Получилось весьма красочно и духоподъемно. Так что поддержка нашей сборной сегодня (матч начнется в 21:45 по киевскому времени) обещает быть грандиозной.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, форвард сборной Украины Роман Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом".

Теги материала: футбол, футбольные фанаты, сборная Украины, ФОТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Зозуля окончательно разорвал контракт с "Бетисом"
Важное
Зозуля окончательно разорвал контракт с "Бетисом"
Как в Харькове поболеют за сборную: 4 спецпоезда, 20 автобусов и желтый дресс-код
Важное
Как в Харькове поболеют за сборную: 4 спецпоезда, 20 автобусов и желтый дресс-код
ФК "Динамо" назвал условие, при котором проведет матч в Мариуполе
Важное
ФК "Динамо" назвал условие, при котором проведет матч в Мариуполе
Матч "Динамо" - "Мариуполь" отменен: киевляне проигнорировали игру
Важное
Матч "Динамо" - "Мариуполь" отменен: киевляне проигнорировали игру  Фоторепортаж
"Барселона" купила нового игрока за рекордную в истории футбола сумму
Важное
"Барселона" купила нового игрока за рекордную в истории футбола сумму
Роналду назвал футболистов, которые смогут заменить его и Месси
Важное
Роналду назвал футболистов, которые смогут заменить его и Месси

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017
Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика