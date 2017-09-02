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Лучшая теннисистка мира родила первенца
02.09.2017 10:19

Лучшая теннисистка мира родила первенца

Теннисистка из США Серена Уильямс, которая в 2017 году прервала выступления на соревнованиях из-за беременности, родила своего первого ребенка, сообщает ВВС.

Сообщается, что роды спортсменки состоялись в одной из приватных клиник в штате Флорида в Соединенных Штатах Америки, а родила Серена девочку. Отцом новорожденного ребенка является соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян, с которым девушка объявила о помолвке в 2016 году.

Первая ракетка мира уже получила поздравления от сестры Винус Уильямс и тренера Патрика Муратоглу. Последний, поздравляя новоиспеченную маму, пожелал ей как можно скорее прийти в форму, отметив, что впереди их ждет много работы. По словам Серены, она планирует вернуться на корт в январе следующего года.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  Серена Уильямс, которая является 23-кратной победительницей турниров Grand Slam, беременна первенцем. Теннисистка очень быстро удалила снимок из соцсети, однако ее фанаты успел сделать скриншот.

Теги материала: теннис, роды, Серена Уильямс, первенец, ребенок, спорт
Новости СМИ2
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