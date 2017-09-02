Лучшая теннисистка мира родила первенца

MIGnews.com.ua

Теннисистка из США Серена Уильямс, которая в 2017 году прервала выступления на соревнованиях из-за беременности, родила своего первого ребенка, сообщает ВВС .

Сообщается, что роды спортсменки состоялись в одной из приватных клиник в штате Флорида в Соединенных Штатах Америки, а родила Серена девочку. Отцом новорожденного ребенка является соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян, с которым девушка объявила о помолвке в 2016 году.

Первая ракетка мира уже получила поздравления от сестры Винус Уильямс и тренера Патрика Муратоглу. Последний, поздравляя новоиспеченную маму, пожелал ей как можно скорее прийти в форму, отметив, что впереди их ждет много работы. По словам Серены, она планирует вернуться на корт в январе следующего года.