Лучшая теннисистка мира родила первенца

Теннисистка из США Серена Уильямс, которая в 2017 году прервала выступления на соревнованиях из-за беременности, родила своего первого ребенка, сообщает ВВС.
Сообщается, что роды спортсменки состоялись в одной из приватных клиник в штате Флорида в Соединенных Штатах Америки, а родила Серена девочку. Отцом новорожденного ребенка является соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян, с которым девушка объявила о помолвке в 2016 году.
Первая ракетка мира уже получила поздравления от сестры Винус Уильямс и тренера Патрика Муратоглу. Последний, поздравляя новоиспеченную маму, пожелал ей как можно скорее прийти в форму, отметив, что впереди их ждет много работы. По словам Серены, она планирует вернуться на корт в январе следующего года.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Серена Уильямс, которая является 23-кратной победительницей турниров Grand Slam, беременна первенцем. Теннисистка очень быстро удалила снимок из соцсети, однако ее фанаты успел сделать скриншот.