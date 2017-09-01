Промоутер рассказал, где и когда Ломаченко встретится с Ригондо

MIGnews.com.ua

Промоутер украинский боксера-профессионала, двукратного Олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что бой украинца с Гильермо Ригондо состоится в спортивном комплексе "Мэдисон Сквер Гарден", сообщает ТСН .

Арум напомнил, что оба боксера являются дважды победителями Олимпийских игр.

"Я больше не знаю случаев в истории бокса, когда каждый из участников боя дважды выигрывал золото Олимпийских игр. Для меня это что-то особенное", - сообщил промоутер боксера о своих ожиданиях.

Подчеркивается, что бой запланирован на 9 декабря текущего года.

Стоит отметить, что "Мэдисон Сквер Гарден" - это спортивный комплекс, который размещен в Нью-Йорке с Соединенных Штатах Америки и является домашней ареной для команд НХЛ и НБА.