Промоутер рассказал, где и когда Ломаченко встретится с Ригондо

Промоутер украинский боксера-профессионала, двукратного Олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что бой украинца с Гильермо Ригондо состоится в спортивном комплексе "Мэдисон Сквер Гарден", сообщает ТСН.
Арум напомнил, что оба боксера являются дважды победителями Олимпийских игр.
"Я больше не знаю случаев в истории бокса, когда каждый из участников боя дважды выигрывал золото Олимпийских игр. Для меня это что-то особенное", - сообщил промоутер боксера о своих ожиданиях.
Подчеркивается, что бой запланирован на 9 декабря текущего года.
Стоит отметить, что "Мэдисон Сквер Гарден" - это спортивный комплекс, который размещен в Нью-Йорке с Соединенных Штатах Америки и является домашней ареной для команд НХЛ и НБА.
Как сообщал MIGnews.com.ua, поединок за чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) между украинским боксером, действующим чемпионом мира, Василием Ломаченко и колумбийцем Мигель Анхель Марриагой прошел в воскресенье, 6 августа, в городе Лос-Анджелес в Соединенных Штатах Америки.