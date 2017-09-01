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Зозуля окончательно разорвал контракт с "Бетисом"
01.09.2017 19:42

Зозуля окончательно разорвал контракт с "Бетисом"

Футболист украинского происхождения Роман Зозуля разорвал контракт с испанским футбольным клубом "Бетис", одержав статус свободного агента. Об этом говорится на официальном веб-сайте футбольного клуба.

В сообщении клуба уточняется, что стороны - нападающий, возрастом 27 лет, и руководство ФК решили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Это свидетельствует о том, что теперь Роман имеет статус свободного агента и сможет заключить соглашение с другим клубоми.

Отмечается, что отныне перед украинцем стоит выбор между несколькими предложениями о продолжении футбольной карьеры, которые поступили от клубов из чемпионата Испании. Так, несколько дней назад появилась информация о заинтересованности в футболисте "Реусом" - клубом второго испанского дивизиона Сегунды.

Будущее украинского футболиста должно разрешиться в ближайшее время.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Андрей Ярмоленко подписал контракт с футбольным клубом "Боруссия" (Дортмунд). Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте немецкого клуба. За "Боруссию" Ярмоленко будет выступать под девятым номером. 

Теги материала: футбол, футболист, футболисты, трансфер, матч, украинец
Новости СМИ2
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