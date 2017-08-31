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Как в Харькове поболеют за сборную: 4 спецпоезда, 20 автобусов и желтый дресс-код
31.08.2017 17:31

Как в Харькове поболеют за сборную: 4 спецпоезда, 20 автобусов и желтый дресс-код

Матч европейской отборочной группы ЧМ-2018 по футболу Украина – Турция пройдет на стадионе "Металлист" .2 сентября.

Все билеты на международный поединок на 40-тысячную арену проданы, а это значит, что матч пройдет при аншлаге. Играми на заполненных до отказа стадионах нашу сборную не удивить, но этот матч будет особенным: в Харьков съедутся более 5 000 болельщиков со всех Украины. 

Фан-движение “Вірні збірній” при поддержке премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины по футболу, компании "Перша приватна броварня", организовали 4 специальных фан-поезда, которые прибудут в Харьков в день матча из Львова, Киева и Днепра. Туда же отправятся около 20 автобусов с фанатами со всей страны. Все вместе участники фан-движения "Вірні збірній" (а их будет более 5 тысяч) соберутся на железнодорожной станции "Харьков-Балашовский" 2 сентября и в 18:30 отправятся на стадион "Металлист" фан-маршем по городу. Ну, а сам стадион в день игры будет полностью желтым: всех болельщиков настоятельно просят соблюсти именно такой "дресс-код", чтобы создать неповторимую атмосферу на стадионе, и удивить 2 тысячи фанатов сборной Турции, которые тоже будут на "Металлисте", но в абсолютном меньшинстве.

При такой поддержке сборная Украины просто обязана победить!

Тем, кто не окажется среди счастливчиков на трибунах, сообщаем, что прямая телетрансляция матча начнется в субботу, 2 сентября, в 21:45 по киевскому времени на каналах "Украина" и "Футбол 1".

Как сообщал MIGnews.com.uа, перед матчем Украина – Турция ведущий игрок нашей сборной Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссию" (Дортмунд, Германия) из киевского "Динамо".

Теги материала: футбол, футбольные фанаты, сборная Украины, Харьков
Новости СМИ2
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