Элина Свитолина одержала эффектную победу в US Open-2017

MIGnews.com.ua

В среду, 30 августа, во второй соревновательный день основной сетки Открытого чемпионата США по теннису - US Open, свои выступления с победы начала первая ракетка Украины Элина Свитолина, передает УНН.

Украинка, посеянная под 4 номером, разгромила в первом сете 42-ю ракетку мира чешку Катержину Синякову - 6:0.

Сообщается также, что во второй партии развернулась упорная борьба, а в начале тай-брейке матч прервал дождь. После возобновления встречи, которая стартовала еще вчера, счет по сетам выровнялся. Решающий сет закончился в пользу фаворитки противостояние из Украины - 6:0, 6:7 (5), 6:3.

Примечательно, что следующей оппоненткой Свитолиной станет победительница пары Родина (Россия) / Бушар (Канада).