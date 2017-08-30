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Элина Свитолина одержала эффектную победу в US Open-2017
30.08.2017 19:57

Элина Свитолина одержала эффектную победу в US Open-2017

В среду, 30 августа, во второй соревновательный день основной сетки Открытого чемпионата США по теннису - US Open, свои выступления с победы начала первая ракетка Украины Элина Свитолина, передает УНН.

Украинка, посеянная под 4 номером, разгромила в первом сете 42-ю ракетку мира чешку Катержину Синякову - 6:0.

Сообщается также, что во второй партии развернулась упорная борьба, а в начале тай-брейке матч прервал дождь. После возобновления встречи, которая стартовала еще вчера, счет по сетам выровнялся. Решающий сет закончился в пользу фаворитки противостояние из Украины - 6:0, 6:7 (5), 6:3.

Примечательно, что следующей оппоненткой Свитолиной станет победительница пары Родина (Россия) / Бушар (Канада).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первая ракетка Украины Элина Свитолина победила в полуфинале турнира Premier 5 в Торонто.

Теги материала: Элина Свитолина, победа, турнир, теннис
Новости СМИ2
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