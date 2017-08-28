Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"

MIGnews.com.ua

Полузащитник "Динамо" (Киев) Андрей Ярмоленко подписал контракт с футбольным клубом "Боруссия" (Дортмунд). Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте немецкого клуба.

По полученным данным, украинский футболист подписал четырехлетний контракт.

За "Боруссию" Ярмоленко будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в основном составе украинец будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом, которые выступают на аналогичной позиции.

Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко последние девять лет был игроком киевского "Динамо". За эти годы вингер трижды становился чемпионом Украины, дважды - обладателем Кубка Украины и дважды - Суперкубка.