Билеты на Суперкубок Украины-2017 будут именными

MIGnews.com.ua

Билеты на футбольный матч Суперкубка Украины между донецким клубом "Шахтер" и киевским "Динамо", который пройдет в Одессе, будут именными. О нововведении говорится на официальном сайте украинской футбольной Премьер-лиги.

Директор билетного оператора esport.in.ua Роман Порядченко рассказал о том, что на каждом билете будет указан уникальный штрих-код, который не позволит войти на стадион по поддельному билету.

"Все билеты на Суперкубок Украины-2017 будут именными. Зрители должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность (достаточно ученического, студенческого билетов либо водительских прав). Билеты на матч будут с особым штрих-кодом, который невозможно подделать и продублировать", - отметил Роман.