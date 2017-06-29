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Билеты на Суперкубок Украины-2017 будут именными
29.06.2017 15:55

Билеты на Суперкубок Украины-2017 будут именными

Билеты на футбольный матч Суперкубка Украины между донецким клубом "Шахтер" и киевским "Динамо", который пройдет в Одессе, будут именными. О нововведении говорится на официальном сайте украинской футбольной Премьер-лиги.

Директор билетного оператора esport.in.ua Роман Порядченко рассказал о том, что на каждом билете будет указан уникальный штрих-код, который не позволит войти на стадион по поддельному билету.

"Все билеты на Суперкубок Украины-2017 будут именными. Зрители должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность (достаточно ученического, студенческого билетов либо водительских прав). Билеты на матч будут с особым штрих-кодом, который невозможно подделать и продублировать",  - отметил Роман.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 16 июня,  ФК "Шахтер" наградил 150 сотрудников золотыми медалями чемпионата Украины, чтобы они почувствовали свой вклад в победу команды в чемпионате Украины. По данным источника, в мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, главный тренер Паулу Фонсека и капитан команды Дарио Срна. 

Теги материала: футбол, футболисты, спорт, билеты, Суперкубок
Новости СМИ2
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