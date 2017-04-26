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Украинская 16-летняя теннисистка вышла в финал турнира WTA, обыграв российскую соперницу
26.04.2017 17:19

Украинская 16-летняя теннисистка вышла в финал турнира WTA, обыграв российскую соперницу

Украинка Даяна Ястремская стала одной из восьми самых сильных теннисисток грунтового турнира в Стамбуле и теперь поборется за приз в 227 тысяч долларов.  Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба соревнования.

В среду, 26 апреля, украинская участница победила в игре с россиянкой Анной Калинской.  На старте же турнира украинка обыграла экс-девятую ракетку мира, немку Андреа Петкович, во время чего первый раз за карьеру прошла во второй круг турнира соревнования.

Ее российская соперница, Калинская, входит в рейтинг WTA, в котором занимает 145 позицию.

В первом сете Даяна сделала великолепную первую подачу, процент которой составил 81, во время же второй подачи украинка не потеряла ни одного очка. У теннисистки блистательно получались удары навылет, в приемах также не опустилась, взяла  три гейма на подаче россиянки, партию завершил брейк украинки "под ноль".

На втором сете россиянка постаралась навязать борьбу, но еще вначале упустила брейк-пойнт. В ответ, украинка продолжала показывать свои таланты, делая брейк. Калинской повезло сделать счет равным, на это повлияли помарки соперницы, но уже в десятом гейме Даяна исполнила очередной брейк, на котором и завершилась борьба.

В итоге - 6:1, 6:4, и украинская теннисиста в 1/4  финала, при этом она стала третьей украинской теннисисткой, которой удалось дойти до этой стадии в сезоне этого года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Элина Свитолина одержала победу над немецкой теннисисткой Анжелик Кербер и в рамках третьего матча встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации. 

Теги материала: спорт, Теннис, полуфинал, Стамбул, игра, Украина
Новости СМИ2
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