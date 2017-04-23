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Верняев завоевал золото и бронзу чемпионата Европы по спортивной гимнастике
23.04.2017 18:23

Верняев завоевал золото и бронзу чемпионата Европы по спортивной гимнастике

В воскресенье, 23 февраля, украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях и бронзу в опорном прыжке, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Румынии в городе Клуж-Напока.

По данным источника, в последний день в финалах соревнований в отдельных видах программы Верняев завоевал золото и бронзу.

В своем упражнении на брусьях украинец получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера - 15,366. Бронзовым призером стал Никита Нагорный из России - 15,266. В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла. Чемпионом Европы стал Артур Далалоян из России - 14,933, серебро у Мариана Драгулеску из Румынии (14,733).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Румынии в городе Клуж-Напока. 

Теги материала: Верняев, золото, бронза, спорт, соревнование
Новости СМИ2
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