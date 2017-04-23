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Свитолина обыграла первую ракетку мира в четвертый раз
23.04.2017 15:21

Свитолина обыграла первую ракетку мира в четвертый раз

В воскресенье, 23 апреля, Элина Свитолина одержала победу над немецкой теннисисткой Анжелик Кербер и в рамках третьего матча встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации, сообщает Корреспондент.

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки и таким образом Свитолина в четвертый раз в подряд победила первую ракетку мира.

По данным источника, после победы нашей спортсменки сборная Украины сократила отставание до минимума (1:2).

Кроме этого, в первый игровой день украинская спортсменка Элина Свитолина проиграла Юлии Гергес

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока, украинский гимнаст Игорь Радивилов занял третье место в упражнениях на кольцах.

Теги материала: Элина Свитолина, победа, теннис, ракетка, спорт
Новости СМИ2
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