Свитолина обыграла первую ракетку мира в четвертый раз

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, Элина Свитолина одержала победу над немецкой теннисисткой Анжелик Кербер и в рамках третьего матча встречи плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации, сообщает Корреспондент .

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки и таким образом Свитолина в четвертый раз в подряд победила первую ракетку мира.

По данным источника, после победы нашей спортсменки сборная Украины сократила отставание до минимума (1:2).

Кроме этого, в первый игровой день украинская спортсменка Элина Свитолина проиграла Юлии Гергес