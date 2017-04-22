Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль на чемпионате Европы

MIGnews.com.ua

На чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока, украинский гимнаст Игорь Радивилов занял третье место в упражнениях на кольцах, информирует официальный сайт соревнований.

Сообщается, что у гимнаста - 15,033 балла.

Первое место в этой категории занял Элетериос Петроуниас (Греция), который набрал 15,433 балла.

Известно, что медаль Радивилова стала второй для украинских спортсменов, выступающих на чемпионате Европы.