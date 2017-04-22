Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль на чемпионате Европы

На чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока, украинский гимнаст Игорь Радивилов занял третье место в упражнениях на кольцах, информирует официальный сайт соревнований.
Сообщается, что у гимнаста - 15,033 балла.
Первое место в этой категории занял Элетериос Петроуниас (Греция), который набрал 15,433 балла.
Известно, что медаль Радивилова стала второй для украинских спортсменов, выступающих на чемпионате Европы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Румынии в городе Клуж-Напока. Отмечается, что украинский гимнаст показал лучший результат в финале индивидуального многоборья и набрал 85,866 балла. В ходе совревнования Верняев опередил россиянина Артура Далалояна.