Украинцы завоевали 21 медаль на молодежном чемпионате Европы по самбо

MIGnews.com.ua

На молодежном чемпионате Европы по самбо украинцы завоевали 21 медаль: 3 золотые, 9 серебряных и 9 бронзовых. Тем самым они предъявили третий результат и по качеству, и по количеству наград, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Перед нами - Россия (24 - 7 - 9) и Беларусь (3 - 11 - 8). Всего же на пьедестал поднялись представители 16-ти стран.

В турнире приняли участие почти три сотни спортсменов из 23-х государств, которые соревновались в четырех видах программы: юноши и девушки - до 18 лет, юниоры и юниорки - до 20-ти.

Наши спортсменки завоевали три "золота". Подтвердила свой статус лидера Екатерина Москалева из Днепропетровской области, которая победила в финале турнира юниорок в весе до 72 кг фирменным болевым приемом россиянку Тамару Лищенко.

В этой же возрастной категории победу праздновала Екатерина Саблева (до 48 кг, Ивано-Франковская область).

Чемпионкой среди девушек до 18 лет стала Лидия Ващенко (до 56 кг, Житомирская область).

Серебряные медали завоевали: U-18 - Анастасия Безатосная (до 52 кг), Анна Слободянюк (свыше 75 кг), Владислава Нецвит (до 60 кг), Анастасия Жиляева (до 75 кг); U-20 - Виталий Терентьев (до 48 кг), Дильшот Халматов (до 57 кг), Данила Шевченко (до 68 кг), Дмитрий Стеценко (до 82 кг), Елена Гайдаш (до 56 кг).

"Бронзу" завоевали: U-18 - Евгений Добровольский (до 48 кг), Назар Шадрин (до 75 кг), Ярослав Давидчук (до 87 кг), Евгений Вегера (свыше 87 кг), Софико Багишвили (до 48 кг), Анна Купина (до 70 кг), U-20 - Александр Духневич (до 100 кг), Владислав Березка (свыше 100 кг), Виктория Гапон (до 64 кг).

Взрослая команда самбистов Украины уже начала подготовку к своему чемпионату Европы, который пройдет с 18-го по 22 мая в Минске и на котором разыграют 27 комплектов наград: по 9 – в спортивном самбо среди мужчин и среди женщин, а также в боевом разделе.