Мэр Киева поедет в Лондон поддержать Кличко в самом главном поединке его жизни

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поедет в Лондон поддержать своего брата Владимира Кличко во время его поединка с Энтони Джошуа, передает пресс-служба столичного городского головы.
Кличко подчеркнул, что поддержка очень важна, а брат всегда находился с ним во время его поединков.
"Конечно, у Володи замечательная команда, но, тем не менее, моральная поддержка брата - очень важна", - сказал Виталий Кличко.
Также мэр столицы добавил, что такого опыта, как у его брата нет ни у одного боксера.
Виталий Кличко и Энтони Джошуа проведут бой в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. На кону стоят звание чемпиона по версиям IBF и WBA.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Сети появилось видео, на котором украинский боксер Владимир Кличко обращается к своим болельщикам и уверяет их, что сделает все возможное, чтоб получить победу в самом значимом и важном поединке в его спортивной карьере.