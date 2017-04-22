Мэр Киева поедет в Лондон поддержать Кличко в самом главном поединке его жизни

MIGnews.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поедет в Лондон поддержать своего брата Владимира Кличко во время его поединка с Энтони Джошуа, передает пресс-служба столичного городского головы.

Кличко подчеркнул, что поддержка очень важна, а брат всегда находился с ним во время его поединков.

"Конечно, у Володи замечательная команда, но, тем не менее, моральная поддержка брата - очень важна", - сказал Виталий Кличко.

Также мэр столицы добавил, что такого опыта, как у его брата нет ни у одного боксера.

Виталий Кличко и Энтони Джошуа проведут бой в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. На кону стоят звание чемпиона по версиям IBF и WBA.