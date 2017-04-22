Донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Динамо"

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, донецкий “Шахтер” минимально переиграл киевское "Динамо" в украинском "классико", сообщает УНН .

Матч команды начали фактически сразу же отвечая атакой на атаку и уже на третьей минуте мяч побывал в сетке ворот "Шахтера".Одна из таких фланговых атак дала результат уже на двенадцатой минуте матча. Тайсон навесил в штрафную, где Феррейра "перевесил" своих "опекунов" из Киева и головой отправил мяч в ворота Максима Коваля. На пятнадцатой минуте горняки должны были забивать второй мяч, но попытка оказалась неудачной.

Ближе к тридцатой минуты матча активизировались и динамовцы. Киевляне завладели мячом и начать расшатывать защиту "Шахтера", но на сорок пятой минуте не удалось забить Андрею Ярмоленко и первая половина встречи прошла полностью под контролем оранжево-черных.

На семьдесят девятой минуте "Динамо" нанесло первый удар в створку ворот Пятова - Пантич после подачи углового сыграл на подборе и пробил с линии штрафной - никаких проблем для кипера "Шахтера".

Таким образом, горняки довели игру до своей победы и свисток Константина Труханова, под аккомпанемент взрывов фанатской пиротехники в тумане дыма зафиксировал минимальную победу "Шахтера" - 0:1.

Кроме этого, конец матча традиционно ознаменовался фанатскими выходками - болельщики из сектора "Динамо" начали активно разжигать файеры и другую пиротехнику. А также в сети появилось видео драки фанатов.