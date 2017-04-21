Верняев завоевал "золото" чемпионата Европы по многоборью

Олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Румынии в городе Клужа-Напока, передает Xsport.
Отмечается, что украинский гимнаст показал лучший результат в финале индивидуального многоборья и набрал 85,866 балла.
В ходе совревнования Верняев опередил россиянина Артура Далалояна с результатом 85,498 балла, которому досталось "серебро", и британца Джеймса Холла, получившего "бронзу" с 84,664 балла.
Кроме того, еще один представитель Украины Евгений Юденков стал 15-м, с результатом - 79,731.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 20 апреля, стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Так, в четверку лучших футбольных команд Европы вошли представители Испании, Франции и Италии.