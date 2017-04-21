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"Динамо" - "Шахтер": порядок на "Олимпийском" будут обеспечивать более тысячи правоохранителей
21.04.2017 16:27

"Динамо" - "Шахтер": порядок на "Олимпийском" будут обеспечивать более тысячи правоохранителей

Правопорядок на НСК "Олимпийский" во время футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) будет обеспечивать 1140 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В пятницу, 21 апреля, на НСК "Олимпийский", в 20:00 состоится матч чемпионата Украины по футболу между командами премьер-лиги. Правоохранители будут нести службу возле самого стадиона, а также на близлежащих остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Олимпийская".

Отдельно ГУ Нацполиции призывают гостей и жителей столицы придерживаться общеустановленных правил поведения и не поддаваться на провокации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в контрольно-дисциплинарном комитете Федерации футбола Украины приняли решение засчитать донецкому футбольному клубу "Шахтер" техническую победу над "Полтавой" в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины. В четверг, 20 апреля, стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. 

Теги материала: Шахтер, Динамо, правоохранители, порядок
Новости СМИ2
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