"Динамо" - "Шахтер": порядок на "Олимпийском" будут обеспечивать более тысячи правоохранителей

MIGnews.com.ua

Правопорядок на НСК "Олимпийский" во время футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) будет обеспечивать 1140 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В пятницу, 21 апреля, на НСК "Олимпийский", в 20:00 состоится матч чемпионата Украины по футболу между командами премьер-лиги. Правоохранители будут нести службу возле самого стадиона, а также на близлежащих остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Олимпийская".

Отдельно ГУ Нацполиции призывают гостей и жителей столицы придерживаться общеустановленных правил поведения и не поддаваться на провокации.