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Стало известно, кто с кем сыграет в полуфинале Лиги чемпионов
21.04.2017 13:27

Стало известно, кто с кем сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

В пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне распределили по парам полуфиналистов главного еврокубка.

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

На этом этапе она является "слепой", никто из соперников искусственно не разводится. К примеру, вполне могли составить пару полуфиналистов две команды из испанского Мадрида, "Реал" и "Атлетико".

В итоге жребий определил такие пары соперников:

"Реал" (Испания) - "Атлетико" (Испания)

"Монако" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

Первые матчи состоятся 2-3 мая на полях команд, указанных первыми, ответные - 9-10 мая.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь с 20 на 21 апреля определились и все полуфиналисты Лиги Европы. В четверку лучших футбольных команд Европы вошли представители трех стран. Две команды  - "Атлетико" и "Реал Мадрид" являются представителями Испании. А "Монако" и "Ювентус" являются представителями Франции и Италии соответственно.

Теги материала: Лига чемпионов, жеребьевка, футбол
Новости СМИ2
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