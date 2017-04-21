Стало известно, кто с кем сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

В пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне распределили по парам полуфиналистов главного еврокубка.
В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.
На этом этапе она является "слепой", никто из соперников искусственно не разводится. К примеру, вполне могли составить пару полуфиналистов две команды из испанского Мадрида, "Реал" и "Атлетико".
В итоге жребий определил такие пары соперников:
"Реал" (Испания) - "Атлетико" (Испания)
"Монако" (Франция) - "Ювентус" (Италия)
Первые матчи состоятся 2-3 мая на полях команд, указанных первыми, ответные - 9-10 мая.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь с 20 на 21 апреля определились и все полуфиналисты Лиги Европы. В четверку лучших футбольных команд Европы вошли представители трех стран. Две команды - "Атлетико" и "Реал Мадрид" являются представителями Испании. А "Монако" и "Ювентус" являются представителями Франции и Италии соответственно.