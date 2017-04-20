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Зантарая выборол вторую победу Украины на чемпионате Европы по дзюдо
20.04.2017 20:19

Зантарая выборол вторую победу Украины на чемпионате Европы по дзюдо  Фоторепортаж

В четверг, 20 апреля, спортсмен Георгий Зантарая принес Украине вторую золотую медаль за первый день чемпионата Европы по дзюдо 2017 года, передает Укринформ.

Георгий, соревновавшийся в весовой категории до 66 килограмм, для достижения победы сперва поборол польского дзюдоиста Патрика Вавржичека, после которого сразился с итальянцем Маттео Медвесом, белорусским спортсменом  Дмитрием Минковым, Матеем Поляком из Словакии и в финале поборол словенца Адриана Гомбоча.

В полуфинале украинец не дал даже шанса показать свои силы словаку, оформив победу благодаря единственному васари. Отмечается, что Зантарая сражался не в полную силу, так как экономил энергию.

Выяснилось, что все было не зря, ведь финальную игру Георгий на 61 секунде, благодаря иппону, и получил золотую медаль в чемпионате Европы. Данный приз стал вторым личным золотом европейского первенства в карьере украинского дзюдоиста.

Отмечается, что первую золотую медаль в нынешнем чемпионате Европы получила украинская дзюдоистка. Первое место на чемпионате континента завоевала 16-летняя Дарья Белодед. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинский футболист Руслан Малиновский, который является полузащитником сборной Украины и бельгийского клуба "Генк" продемонстрировал отличный гол и результативную передачу в рамках матча чемпионата Бельгии против "Кортрейка".

Теги материала: спорт, европа, чемпионат Европы, дзюдо, золотая медаль, Украина
Новости СМИ2
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