Зантарая выборол вторую победу Украины на чемпионате Европы по дзюдо

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, спортсмен Георгий Зантарая принес Украине вторую золотую медаль за первый день чемпионата Европы по дзюдо 2017 года, передает Укринформ .

Георгий, соревновавшийся в весовой категории до 66 килограмм, для достижения победы сперва поборол польского дзюдоиста Патрика Вавржичека, после которого сразился с итальянцем Маттео Медвесом, белорусским спортсменом Дмитрием Минковым, Матеем Поляком из Словакии и в финале поборол словенца Адриана Гомбоча.

В полуфинале украинец не дал даже шанса показать свои силы словаку, оформив победу благодаря единственному васари. Отмечается, что Зантарая сражался не в полную силу, так как экономил энергию.

Выяснилось, что все было не зря, ведь финальную игру Георгий на 61 секунде, благодаря иппону, и получил золотую медаль в чемпионате Европы. Данный приз стал вторым личным золотом европейского первенства в карьере украинского дзюдоиста.

Отмечается, что первую золотую медаль в нынешнем чемпионате Европы получила украинская дзюдоистка. Первое место на чемпионате континента завоевала 16-летняя Дарья Белодед.