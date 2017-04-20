"Динамо" — "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины

21 апреля состоится классический для украинского футбола поединок между киевским "Динамо" и донецким «Шахтером». Несмотря на всю помпезность предстоящего матча для киевлян он уже ничего в чемпионате не изменит. Единственной их мотивацией победить может стать желание одолеть принципиального соперника, на радость фанатов.

На данный момент турнирная таблица выглядит таким образом, что обе команде находятся на ее вершине с солидным отрывом ото всех преследователей. При этом, "Шахтер" опережает "Динамо" сразу на 11 очков, а это значит, что даже если киевляне вырвут победу – все равно останутся вторыми.

Серебряное "Динамо"

После 25 туров команде под руководством Сергея Реброва удалось набрать 55 очков, одержав 17 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Сейчас бело-синие вошли в раж и одержали уже 5 побед подряд (одолели Ворсклу, Александрию, Нефтяник, Олимпик и Зарю). Эти победы стали результатом наработки новых тактических схем, предложенных главным тренером, кроме того, ему удалось наладить комфортную и позитивную атмосферу в коллективе, который, до недавнего времени, выглядел весьма разобщенным.

Несмотря на "стрик", чтобы вырвать чемпионство киевлянам придется совершить чудо. Причем не только им, но и горнякам придется сильно постараться, ведь лишь в том случае, если "Шахтер" проиграет все последующие матчи, а Динамо выиграет – возможен выход киевской команды в лидеры. К сожалению для подопечных Сергея Реброва, – это маловероятно, ведь дончане находятся в отличной форме, да и матчи им предстоят против не самых сильных команд чемпионата.

Помимо вышесказанного деморализующего фактора, у киевлян есть кадровые потери, из-за травмы все еще не сможет сыграть Евгений Хачериди. А также неизвестно, сможет ли сыграть молодая «надежда» команды – Виктор Цыганков, который только недавно возобновил тренировки с командой.

Ориентировочный состав "Динамо" на матч:

Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Антунеш, Шепелев, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Беседин.

Фото: Bigmir.net

Безусловный лидер "Шахтер"

В сезоне 2016/17 донецкая команда показала уверенный, можно даже сказать высококлассный футбол оппонентам по чемпионату. За 23 матча "горнякам" удалось наколотить соперникам 54 гола (пропустив при этом всего 17). Для сравнения, у Динамо соотношение забитых/ пропущенных мячей составляет 52 к 24. Но важно не это. За 23 матча "Шахтер" проиграл лишь 1 раз (одесскому "Черноморцу" со счетом 1:2).

Сейчас их отрыв в турнирной таблице составляет 11 очков, а это фактически делает их чемпионом (достаточно не проиграть хотя бы 1 из последующих поединков). Несмотря на "чемпионские лавры»", игру дончан может ослабить потеря защитника Ивана Ордеца (он получил травму в недавнем матче).

Некоторые эксперты говорят, что "Шахтер" сдает позиции к концу чемпионата, ведь в двух из пяти последних матчей (против Черноморца и Олимпика) они упустили победы. Несмотря на потерю нескольких очков, команда все еще является фаворитом в предстоящей встрече, ведь в таком принципиальном поединке футболисты не могут позволить себе дать слабину.

Ориентировочный состав "Шахтера" на матч:

Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Бернард, Бланко-Лещук.

Котировки букмекеров

Контора Победа Динамо Ничья Победа Шахтера PariMatch 3.20 3.50 2.20 Марафон 3.16 3.58 2.24 FavBet 3.25 3.60 2.15 William Hill 3.30 3.50 2.05

О предстоящем матче

Футбольный эксперт Олег Федорчук:

"Сейчас, впервые за последние несколько лет, оценил бы шансы как 50 на 50. Все-таки между "Шахтером" и "Динамо" отрыв, который не отыгрывается. И это не могло не расхолодить "горняков", что мы видели по той же игре дончан с "Черноморцем" (1:2). В "Динамо" же удачно идет перестройка, команда более-менее наладила игру в обороне и почти не пропускает, вот на классе обыграла "Зарю". Поэтому психологически чувствует себя комфортно. Все вместе это дает основания ждать очень интересный матч. Кто забьет первым, тот и станет фаворитом в этой игре. Но, повторюсь, я не думаю, что ее результат может повлиять на судьбу чемпионства. 11 очков разрыва за 7 туров до конца - чтобы растерять такой перевес, надо четыре (!!!) раза проиграть. Сейчас вероятность "золота" "горняков" - процентов 98. Если и проиграют в пятницу, станет 80%. Все равно это подавляющее преимущество. И вообще, как ни парадоксально, отрицательный результат в предстоящем матче может даже сыграть на руку "Шахтеру", придав тонус футболистам на последний месяц сезона, в котором им еще предстоит борьба за Кубок Украины. Да и для сборной, которой в июне играть с финнами, это будет хорошо. Вспомните матч "Реал" - "Бавария": Мадрид начал играть, когда почувствовал опасность. Иногда большим командам встряска необходима. Я вовсе не желаю "Шахтеру" проигрыша, но он не станет для дончан трагедией".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека о предстоящем матче с Динамо:

Прекрасно понимаем, какими качествами обладает соперник и насколько сложный предстоит поединок. В последнее время киевляне полностью изменили свой стиль игры. Постараемся подготовить нашу команду наилучшим образом. В этом году несколько команд чемпионата Украины уже действовали против нас с такой схемой. Понятно, что "горняки" не меняют своих принципов и не подстраиваются под игру соперника. Постараемся изучить "Динамо" как можно лучше и внести некоторые коррективы, чтобы также удивить".

Ставки на матч Динамо – Шахтер

Несмотря на отличную форму киевской команды, букмекеры называют фаворитом в матче донецкий «Шахтер». В текущем сезоне «горняки» показали себя во всей красе, от матча к матчу доказывая своим оппонентам, что они сильнейший клуб Украины. Однако без боя на домашнем поле «Динамо» не сдастся, и это факт. На их стороне будет поддержка болельщиков и родных стен «Олимпийского». В этом сезоне они отыграли на домашнем стадионе 12 матчей, 9 из которых выиграли, забив 26 и пропустив 12 голов.

Интересно, что из 15 последних противостояний – 10 раз победителем выходил «Шахтер», при этом у киевского «Динамо» сейчас идет выигрышная серия в 5 матчей и прерывать ее клубу точно не хочется. Это значит, что нас ожидает зрелищный футбол со стороны обеих команд, ведь у каждого из коллективов есть своя мотивация на этот матч и заключается она не только в принципиальном соперничестве и турнирных позициях, но и в последнем матче между командами, который, если помните, завершился с ничейным счетом (1:1).

Выбирая ставку на этот матч, редакция MIGnews.com.ua рекомендует обратить внимание на позицию «забьют обе». Этот матч обещает быть жарким, и каждая из команд будет стремиться забить, навязав сопернику свою игру.