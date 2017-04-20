ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Один из самых юных гонщиков британской "Формулы-4" лишился обеих ног
20.04.2017 18:22

Один из самых юных гонщиков британской "Формулы-4" лишился обеих ног  Видеорепортаж

Во время гонки на мототрассе "Донингтон Парк", в рамках британской "Формулы-4", произошла одна из самых ужасных аварий за историю мотоспорта, пострадал 17-летний гонщик, передает Мотоспорт.

На минувших выходных о время гонки "Ф4" на трассе "Донингтон-Парк" (северо-западный Лестершир, Великобритания) семнадцатилетний тест-пилот команды JHR Developments Билли Монгер попал в аварию, на большой скорости врезавшись в болид другого гонщика Патрика Пасмы, который в это же время остановился из-за технических проблем.

Обоих гонщиков забрала карета скорой помощи и увезла в одну больницу. Патрик получил легкие повреждения и уже в тот же день отправился домой, а вот Монгеру пришлось обследоваться на протяжении нескольких дней. За это время было выяснено, что травмы семнадцатилетнего гонщика очень серьезные.

Врачи провели операцию, но так и не смогли спасти нижние конечности юноши. На данный момент, после операции, мотогонщик все еще находится в искусственной коме.

Командир команды JHR Стивен Хантер создал страницу, на которой люди собирают и жертвуют деньги на лечение юного спортсмена, в описании видео содержится ее адрес.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ащитнику футбольного клуба "Боруссия" и сборной Испании Марку Бартру сделали операцию после того, как он пострадал от взрыва около автобуса команды. 

Теги материала: мотоциклист, формула, авария, трагедия, гонщик, подросток
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

После страшной аварии умер известный украинский автогонщик
Важное
После страшной аварии умер известный украинский автогонщик
Новый чемпион Формулы-1 заявил о завершении карьеры
Важное
Новый чемпион Формулы-1 заявил о завершении карьеры
Формула-1: Стало известно, кто выиграл Гран-при Испании
Важное
Формула-1: Стало известно, кто выиграл Гран-при Испании  Видеорепортаж
Формула-1: Болид Фернандо Алонсо сделал два оборота в воздухе, вылетев с трассы
Важное
Формула-1: Болид Фернандо Алонсо сделал два оборота в воздухе, вылетев с трассы  Видеорепортаж
Команда Renault возвращается в Формулу-1
Важное
Команда Renault возвращается в Формулу-1
"Формула-1": Хэмилтон стал трехкратным чемпионом мира
Важное
"Формула-1": Хэмилтон стал трехкратным чемпионом мира  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Динамо" — "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" — "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017
Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика