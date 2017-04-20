Один из самых юных гонщиков британской "Формулы-4" лишился обеих ног

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Во время гонки на мототрассе "Донингтон Парк", в рамках британской "Формулы-4", произошла одна из самых ужасных аварий за историю мотоспорта, пострадал 17-летний гонщик, передает Мотоспорт .

На минувших выходных о время гонки "Ф4" на трассе "Донингтон-Парк" (северо-западный Лестершир, Великобритания) семнадцатилетний тест-пилот команды JHR Developments Билли Монгер попал в аварию, на большой скорости врезавшись в болид другого гонщика Патрика Пасмы, который в это же время остановился из-за технических проблем.

Обоих гонщиков забрала карета скорой помощи и увезла в одну больницу. Патрик получил легкие повреждения и уже в тот же день отправился домой, а вот Монгеру пришлось обследоваться на протяжении нескольких дней. За это время было выяснено, что травмы семнадцатилетнего гонщика очень серьезные.

Врачи провели операцию, но так и не смогли спасти нижние конечности юноши. На данный момент, после операции, мотогонщик все еще находится в искусственной коме.

Командир команды JHR Стивен Хантер создал страницу, на которой люди собирают и жертвуют деньги на лечение юного спортсмена, в описании видео содержится ее адрес.