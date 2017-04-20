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Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
20.04.2017 11:47

Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

В четверг, 20 апреля, стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным источника, в четверку лучших футбольных команд Европы вошли представители трех стран.

Две команды  - "Атлетико" и "Реал Мадрид" являются представителями Испании. А "Монако" и "Ювентус" являются представителями Франции и Италии соответственно.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля, в швейцарском городе Ньоне.

Встречи 1/2 финала пройдут 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Финал Лиги чемпионов сезона 2016/17 состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе "Миллениум".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в контрольно-дисциплинарном комитете Федерации футбола Украины приняли решение засчитать донецкому футбольному клубу "Шахтер" техническую победу над "Полтавой" в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины.

Теги материала: Реал Мадрид, Атлетико, Ювентус, Монако, Лига Чемпионов, УЕФА, финал Лиги Европы УЕФА, футбол
Новости СМИ2
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