Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным источника, в четверку лучших футбольных команд Европы вошли представители трех стран.

Две команды - "Атлетико" и "Реал Мадрид" являются представителями Испании. А "Монако" и "Ювентус" являются представителями Франции и Италии соответственно.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля, в швейцарском городе Ньоне.

Встречи 1/2 финала пройдут 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Финал Лиги чемпионов сезона 2016/17 состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе "Миллениум".