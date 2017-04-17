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Украинский футболист стал героем матча в Бельгии
17.04.2017 13:45

Украинский футболист стал героем матча в Бельгии  Видеорепортаж

Украинский футболист Руслан Малиновский, который является полузащитником сборной Украины и бельгийского клуба "Генк" продемонстрировал отличный гол и результативную передачу в рамках матча чемпионата Бельгии против "Кортрейка", передает УНИАН.

Футбольный клуб "Генк" победил со счетом 3:0. Сам Малиновский открыл счет на 34 минуте матча ударом со штрафного.

Затем на 67 минуте матча украинский футболист сделал голевую передачу на игрока своей команды, затем счет стал 2:0 в пользу гостей. Уже в конце игры "Генк" забил еще один гол. Также еще один украинский футболист Андрей Тотовицкий провел на поле весь матч.

Помимо этого, сообщается, что 77% фанатов клуба "Генк" признали, что Малиновский был лучшим игроком матча.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во Франции сорван матч 33 тура чемпионата Франции по футболу между командами между "Бастия" и "Лион" из-за нападений фанатов.

Теги материала: Украина, Бельгия, спорт, футбол, матч, видео
Новости СМИ2
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