Украинский футболист стал героем матча в Бельгии

MIGnews.com.ua

Украинский футболист Руслан Малиновский, который является полузащитником сборной Украины и бельгийского клуба "Генк" продемонстрировал отличный гол и результативную передачу в рамках матча чемпионата Бельгии против "Кортрейка", передает УНИАН .

Футбольный клуб "Генк" победил со счетом 3:0. Сам Малиновский открыл счет на 34 минуте матча ударом со штрафного.

Затем на 67 минуте матча украинский футболист сделал голевую передачу на игрока своей команды, затем счет стал 2:0 в пользу гостей. Уже в конце игры "Генк" забил еще один гол. Также еще один украинский футболист Андрей Тотовицкий провел на поле весь матч.

Помимо этого, сообщается, что 77% фанатов клуба "Генк" признали, что Малиновский был лучшим игроком матча.