Во Франции фанаты сорвали матч "Бастии" и "Лиона"

MIGnews.com.ua

Во Франции фанаты команды-хозяйки сорвали матч 33 тура чемпионата Франции по футболу между командами между "Бастия" и "Лион". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт клуба "Лион".

Фанаты напали на игроков "Лиона", когда те шли в раздевалку после разминки еще до начала матча. Несмотря на это, было принято решение провести матч, но в перерыве фанаты "Бастии" снова выбежали на поле, теперь более массово.

Когда футболисты проходили в раздевалку, фанаты пытались совершить нападение на вратаря команды-гостя Антони Лопеша, в стычку вмешались другие игроки и персонал стадиона.

После последнего происшествия инспектор матча решил прервать встречу, футболисты из клуба "Лион" смогли покинуть стадион через некоторое время, а автобус команды сопровождался усиленным конвоем полиции.

В настоящее время судьба матча неизвестна, ее и судьбу домашнего стадиона "Бастии" решат позже, последний, вероятно, будет дисквалифицирован.