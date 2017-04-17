Во Франции фанаты сорвали матч "Бастии" и "Лиона"

Во Франции фанаты команды-хозяйки сорвали матч 33 тура чемпионата Франции по футболу между командами между "Бастия" и "Лион". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт клуба "Лион".
Фанаты напали на игроков "Лиона", когда те шли в раздевалку после разминки еще до начала матча. Несмотря на это, было принято решение провести матч, но в перерыве фанаты "Бастии" снова выбежали на поле, теперь более массово.
Когда футболисты проходили в раздевалку, фанаты пытались совершить нападение на вратаря команды-гостя Антони Лопеша, в стычку вмешались другие игроки и персонал стадиона.
После последнего происшествия инспектор матча решил прервать встречу, футболисты из клуба "Лион" смогли покинуть стадион через некоторое время, а автобус команды сопровождался усиленным конвоем полиции.
В настоящее время судьба матча неизвестна, ее и судьбу домашнего стадиона "Бастии" решат позже, последний, вероятно, будет дисквалифицирован.
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