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Украинская фигуристка завоевала медаль на юношеском олимпийском фестивале
15.02.2017 13:54

Украинская фигуристка завоевала медаль на юношеском олимпийском фестивале

В среду, 15 февраля, украинская фигуристка Анастасия Гожва выиграла вторую медаль на зимнем ЕЮОФ-2017, сообщает Укринформ.

Стоит отметить, что на XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 15-летняя киевлянка получила серебреную медаль за одиночное катание.

Фестиваль происходил на Востоке Турции в городе Эрзурум.

Кроме этого, первое место на зимнем ЕЮОФ досталось россиянке Алине Загитовой, второе соответственно украинке Анастасие Гожве, а третье место получила итальянка Дженнаро Лукреции.

Напомним, что это уже не первая победа Украины на зимнем ЕЮОФ-2017. Юная биатлонистка Кристина Дмитренко из Чернигова заняла второе место в спринтерной гонке на 6 км с двумя огневыми рубежами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская теннисистка обрела победу на юниорском Australian Open в Мельбурне.

Теги материала: фигурное катание, украинка, победа, фестиваль, Турция
Новости СМИ2
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