Украинская фигуристка завоевала медаль на юношеском олимпийском фестивале

В среду, 15 февраля, украинская фигуристка Анастасия Гожва выиграла вторую медаль на зимнем ЕЮОФ-2017, сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что на XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 15-летняя киевлянка получила серебреную медаль за одиночное катание.
Фестиваль происходил на Востоке Турции в городе Эрзурум.
Кроме этого, первое место на зимнем ЕЮОФ досталось россиянке Алине Загитовой, второе соответственно украинке Анастасие Гожве, а третье место получила итальянка Дженнаро Лукреции.
Напомним, что это уже не первая победа Украины на зимнем ЕЮОФ-2017. Юная биатлонистка Кристина Дмитренко из Чернигова заняла второе место в спринтерной гонке на 6 км с двумя огневыми рубежами.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская теннисистка обрела победу на юниорском Australian Open в Мельбурне.