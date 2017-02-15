Украинская фигуристка завоевала медаль на юношеском олимпийском фестивале

MIGnews.com.ua

В среду, 15 февраля, украинская фигуристка Анастасия Гожва выиграла вторую медаль на зимнем ЕЮОФ-2017, сообщает Укринформ .

Стоит отметить, что на XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 15-летняя киевлянка получила серебреную медаль за одиночное катание.

Фестиваль происходил на Востоке Турции в городе Эрзурум.

Кроме этого, первое место на зимнем ЕЮОФ досталось россиянке Алине Загитовой, второе соответственно украинке Анастасие Гожве, а третье место получила итальянка Дженнаро Лукреции.

Напомним, что это уже не первая победа Украины на зимнем ЕЮОФ-2017. Юная биатлонистка Кристина Дмитренко из Чернигова заняла второе место в спринтерной гонке на 6 км с двумя огневыми рубежами.