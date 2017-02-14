Апокалипсис сегодня: как сейчас выглядят олимпийские объекты в Рио

С 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро проходили летние Олимпийские игры, которые должны были привести город в порядок. Так считали местные жители. Но, к сожалению, бразильский город попал в список обладателей спортивных объектов, которые не прижились после проведения игр.

Из олимпийских бассейнов в итоге начала идти ужасная вонь, стадион "Маракана" пострадал от мародеров, вырвавших кресла, заброшены теннисные корты, а Олимпийская деревня, дома в которой планировали продавать, стоит пустая - на 3604 апартаментов удалось найти владельцев всего лишь в 206. Департамент спорта префектуры Рио объясняет это тем, что все объекты строились на основании договоров с частными лицами, со сменой правительства прекратившими существование. "Мы пока не заключили новые договоры, но министерство спорта уже в этом заинтересовано", - говорят в департаменте.