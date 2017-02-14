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Юная украинская биатлонистка завоевала "серебро" на зимнем ЕЮОФ-2017
14.02.2017 14:58

Юная украинская биатлонистка завоевала "серебро" на зимнем ЕЮОФ-2017

Юная биатлонистка Кристина Дмитренко из Чернигова заняла второе место в спринтерной гонке на 6 км с двумя огневыми рубежами на ХIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), который проходит в турецком городе Эрзурум. Об этом передает Укринформ.

Удалось опередить украинку лишь французской биаъатлонистке Камиль Бенед, которая пришла к финишу на 21,5 секунды ранее.

"Бронзу" в гонке получила заняла россиянка Анастасия Шевченко.

Всего в спринтерной гонке соревновались 46 юных биатлонисток.

Анастасия Цыганова, Екатерина Свинаренко и Любовь Кипяченкова, которые состояли в команде Дмитренко, не попали в 20-ку победителей.

А уже в среду состоится гонка преследования на 7,5 км. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская юная теннисистка обрела победу на юниорском Australian Open в Мельбурне

Теги материала: биатлон, Украина, гонка, серебро
Новости СМИ2
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