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Игрока "Шахтера" дисквалифицировали за хитрость
13.02.2017 13:47

Игрока "Шахтера" дисквалифицировали за хитрость  Видеорепортаж

Футболист украинского "Шахтера" Тарас Степаненко не выйдет на поле во время первого поединка 1/16 финала "Сельта" - "Шахтер" из-за дисквалификации. Об этом сообщил Официальный сайт Европейского футбольного союза uefa.com, опубликовав список дисквалифицированных игроков, передает NewsOne.

Причиной лишения Степаненко права выходить на поле заключается в том, что футболист нарушил правила "честной игры".

На матч 5-го тура "Шахтер" - "Коньяспор" главный тренер команды Паулу Фонсека выпустил на замену Степаненко, который к моменту выхода на поле уже имел в резерве две желтые карточки и висел на волоске от дисквалификации. Во время матча "горняк" умудрился заработать еще одну карточку, отказавшись отходить от мяча при исполнении штрафного удара, то есть из-за затягивания времени.

Таким образом, Степаненко пропустил матч 6-го тура "Шахтер"-"Брага"

Степаненко этого и хотел. По его плану, на матче "Шахтер" - "Коньяспор" он бы заработал третью желтую карточку, пропустил бы поединок с "Брагой", который не играл большую турнирную роль, его карточки бы аннулировались и он бы вышел "чистым" на стадию плей-офф.

Однако в УЕФА решили, что за хитрость Степаненко нужно наказать. Вот так его и дисквалифицировали на время футбольного поединка "Шахтера" и "Сельты", который состоится уже 16 февраля в испанском Виго.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в "Динамо" перешел сербский нападающий на правах свободного агента.

Теги материала: спорт, футбол, ФК Шахтер
Новости СМИ2
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