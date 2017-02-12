Свитолина принесла Украине победу над Австралией

MIGnews.com.ua

В Харькове завершился третье соревнование матча Кубка Федерации Украина-Австралия. В ходе поединка Элина Свитолина победила Дарью Гаврилову, благодаря чему заработала для украинской команды третье победное очко. Об этом сообщает Большой теннис Украины .

В первом сете украинская спортсменка уступила первые два гейма, затем выиграла три гейма подряд. После этого ее соперница сравняла счет, тогда Свитолина победила еще в трех геймах. Второй сет для украинской теннисистки был проще, в нем она выиграла со счетом 6:2. Таким образом, игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря этой победе общий счет в матче стал 3:0 в пользу сборной Украины. В субботу, 11 февраля, Леся Цуренко во время двух сетов обыграла Гаврилову, а Свитолина в трех партиях забрала победу у Эшли Барти.