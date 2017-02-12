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Свитолина принесла Украине победу над Австралией
12.02.2017 15:58

Свитолина принесла Украине победу над Австралией

В Харькове завершился третье соревнование матча Кубка Федерации Украина-Австралия. В ходе поединка Элина Свитолина победила Дарью Гаврилову, благодаря чему заработала для украинской команды третье победное очко. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

В первом сете украинская спортсменка уступила первые два гейма, затем выиграла три гейма подряд. После этого ее соперница сравняла счет, тогда Свитолина победила еще в трех геймах. Второй сет для украинской теннисистки был проще, в нем она выиграла со счетом 6:2. Таким образом, игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря этой победе общий счет в матче стал 3:0 в пользу сборной Украины. В субботу, 11 февраля, Леся Цуренко во время двух сетов обыграла Гаврилову, а Свитолина в трех партиях забрала победу у Эшли Барти.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинской теннисистке Элине Свитолиной удалось выиграть у представительницы Китайской Народной Республики Шуай Пен в финале турнира на Тайване.

Теги материала: Украина, Австралия, спорт, теннис, Элина Свитолина
Новости СМИ2
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