Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти

MIGnews.com.ua

Неожиданная гибель не старого мужчины вызвала шок и массу противоречивых слухов. Родные и близкие известного футболиста опровергают версию с избиением, а в полиции рассказали о "множественных травмах" при падении с высоты, передает NewsOne.

Стоит напомнить, что в среду, 8 февраля, в Киеве на 57-м году жизни скончался легендарный голкипер киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов. Кроме того, бывший спортсмен находился в хорошей физической форме.

И так, первой возникла версия о том, что бывший спортсмен был избит неизвестными. После чего впал в кому.

Но тут надо сделать скидку на то, что об этом сообщил российский "Спорт-Экспресс", ни на кого не ссылаясь:

"Как стало известно "СЭ", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция".

Новость о нападении на экс-вратаря быстро разошлась по интернету, пока ее категорически не отвергла невестка покойного Ирина Чанова, опубликовавшее такое сообщение на своей странице в Фейсбук.

"Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!!!"

Есть своя версия и у Национальной полиции Украины, которая открыла уголовное дело по статье 15 Криминального кодекса ("Умышленное убийство"). Тут никакой скандальной сенсации нет, это – обычная практика открывать дело по такой статье, которая после будут переквалифицирована.

Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский рассказал:

"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение "Скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты," - приводит слова Косовского сайт Национальной полиции г. Киева.

Но бывшие партнеры по футболу утверждают, что всему виной трагическая случайность, а причиной смерти послужила бытовая травма.

"Никаких избиений не было. Травма на ровном месте. Ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его теща нашла уже почти без сознания", - рассказал Чемпионату бывший одноклубник по "Динамо" (Киев) и сборной СССР Олег Кузнецов.

Стоит отметить, что похороны Виктора Чанова состоятся в субботу 11 февраля. В 10:00 на стадионе "Олимпийский" в Киеве начнется гражданская панихида.