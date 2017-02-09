ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Спорт
Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти
09.02.2017 20:00

Эксклюзив  Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Неожиданная гибель не старого мужчины вызвала шок и массу противоречивых слухов. Родные и близкие известного футболиста опровергают версию с избиением, а в полиции рассказали о "множественных травмах" при падении с высоты, передает NewsOne.

Стоит напомнить, что в среду, 8 февраля, в Киеве на 57-м году жизни скончался легендарный голкипер киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов. Кроме того, бывший спортсмен находился в хорошей физической форме.

И так, первой возникла версия о том, что бывший спортсмен был избит неизвестными. После чего впал в кому.

Но тут надо сделать скидку на то, что об этом сообщил российский "Спорт-Экспресс", ни на кого не ссылаясь:

"Как стало известно "СЭ", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция".

Новость о нападении на экс-вратаря быстро разошлась по интернету, пока ее категорически не отвергла невестка покойного Ирина Чанова, опубликовавшее такое сообщение на своей странице в Фейсбук.

"Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!!!"

Есть своя версия и у Национальной полиции Украины, которая открыла уголовное дело по статье 15 Криминального кодекса ("Умышленное убийство"). Тут никакой скандальной сенсации нет, это – обычная практика открывать дело по такой статье, которая после будут переквалифицирована.

Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский рассказал:

"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение "Скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты," - приводит слова Косовского сайт Национальной полиции г. Киева.

Но бывшие партнеры по футболу утверждают, что всему виной трагическая случайность, а причиной смерти послужила бытовая травма.

"Никаких избиений не было. Травма на ровном месте. Ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его теща нашла уже почти без сознания", - рассказал Чемпионату бывший одноклубник по "Динамо" (Киев) и сборной СССР Олег Кузнецов.

Стоит отметить, что похороны Виктора Чанова состоятся в субботу 11 февраля. В 10:00 на стадионе "Олимпийский" в Киеве начнется гражданская панихида.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту умышленного убийства бывшего игрока футбольного клуба "Динамо" Виктора Чанова. 

Теги материала: Украина, вратарь, футбол, смерть, гибель, убийство, версии, полиция, расследование, спорт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве ушел из жизни знаменитый вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов
Важное
В Киеве ушел из жизни знаменитый вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов
Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести бой по смешанным единоборствам
Важное
Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести бой по смешанным единоборствам
Супербоул: стали известны результаты решающей игры сезона
Важное
Супербоул: стали известны результаты решающей игры сезона  Видеорепортаж
Украинка теннисистка Свитолина стала победительницей турнира на Тайване
Важное
Украинка теннисистка Свитолина стала победительницей турнира на Тайване
Свитолина прошла в финал теннисного турнира в Тайване
Важное
Свитолина прошла в финал теннисного турнира в Тайване
"Динамо" бесплатно получило нового защитника из Сербии
Важное
"Динамо" бесплатно получило нового защитника из Сербии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
Эксклюзив  Мураев посоветовал нардепу Гончаренко самому покинуть Раду
09.02.2017
Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти
Эксклюзив  Гибель легендарного вратаря Чанова: озвучены три версии смерти  Фоторепортаж  Видеорепортаж
09.02.2017
Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
Эксклюзив  Завтра отмечаем день домового: как его правильно встречать
09.02.2017
Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
Эксклюзив  Сможет ли Джон Смит из Техаса заставить Украину принять неприятное решение
09.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика