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У России отобрали право проводить чемпионат мира по биатлону
08.02.2017 20:24

У России отобрали право проводить чемпионат мира по биатлону

В среду, 8 февраля, Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести чемпионат мира по биатлону из России в другую страну, сообщает Newsone.ua.

Чтобы отобрать у россиян турнир под соответствующей петицией подписались многие знаменитые биатлонисты.

Причиной такого решения IBU стала информация о том, что 31 российский биатлонист засветился в скандальном допинговой отчете Ричарда Макларена.

Кроме лишения России права проводить турнир многие биатлонисты требуют для нарушивших антидопинговый кодекс спортсменов восьмилетней дисквалификации, штрафа в размере одного миллиона евро, и отстранения РФ и других стран-нарушителей от Олимпиад и Кубка мира.

Стоит отметить, что турнир по биатлону должен был пройти в Тюмени в 2021 году.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сборная Украины по биатлону выиграли бронзу на смешанной эстафетной гонке чемпионата Европы, который проходил в польском городе Душники-Здруй.

Теги материала: биатлон, Россия, чемпионат мира, скандал, ФОТО
Новости СМИ2
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