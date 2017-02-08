У России отобрали право проводить чемпионат мира по биатлону

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести чемпионат мира по биатлону из России в другую страну, сообщает Newsone.ua .

Чтобы отобрать у россиян турнир под соответствующей петицией подписались многие знаменитые биатлонисты.

Причиной такого решения IBU стала информация о том, что 31 российский биатлонист засветился в скандальном допинговой отчете Ричарда Макларена.

Кроме лишения России права проводить турнир многие биатлонисты требуют для нарушивших антидопинговый кодекс спортсменов восьмилетней дисквалификации, штрафа в размере одного миллиона евро, и отстранения РФ и других стран-нарушителей от Олимпиад и Кубка мира.

Стоит отметить, что турнир по биатлону должен был пройти в Тюмени в 2021 году.