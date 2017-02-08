У России отобрали право проводить чемпионат мира по биатлону

В среду, 8 февраля, Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести чемпионат мира по биатлону из России в другую страну, сообщает Newsone.ua.
Чтобы отобрать у россиян турнир под соответствующей петицией подписались многие знаменитые биатлонисты.
Причиной такого решения IBU стала информация о том, что 31 российский биатлонист засветился в скандальном допинговой отчете Ричарда Макларена.
Кроме лишения России права проводить турнир многие биатлонисты требуют для нарушивших антидопинговый кодекс спортсменов восьмилетней дисквалификации, штрафа в размере одного миллиона евро, и отстранения РФ и других стран-нарушителей от Олимпиад и Кубка мира.
Стоит отметить, что турнир по биатлону должен был пройти в Тюмени в 2021 году.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сборная Украины по биатлону выиграли бронзу на смешанной эстафетной гонке чемпионата Европы, который проходил в польском городе Душники-Здруй.