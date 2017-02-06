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Супербоул: стали известны результаты решающей игры сезона
06.02.2017 08:42

Супербоул: стали известны результаты решающей игры сезона  Видеорепортаж

В понедельник, 6 февраля, в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) призером Super Bowl стал клуб New England patriots, одержав победу над Atlanta falcons, передает Корреспондент.

Решающее противостояние сезона в американском футболе продемонстрировала зрителям невероятную игру, яркое зрелище и завершилось со счетом 34:28 в овертайме.

New England patriots во время встречи проигрывали с разницей в 25 очков, но последнюю 15-минутку выиграли 19:0, что сравняло счет между командами и совершив самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей.

Впервые в истории американского футбола победитель Super Bowl определился не в основное время.

Квотербек New England patriots Том Брэди был признан самым ценным игроком Super Bowl  в четвертый раз в своей карьере.

England patriots выиграли кубок Super Bowl в пятый раз, до этого клуб побеждал в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах.

Также игра была дополнена выступлением американской певицы Леди Гаги с ее необычайным шоу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская спортсменка Элина Свитолина в финале обыграла китаянку Шуай Пен и стала победительницей финала турнира на Тайвани.

Теги материала: спорт, Суперкубок, футбол, США
Новости СМИ2
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