Супербоул: стали известны результаты решающей игры сезона

В понедельник, 6 февраля, в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) призером Super Bowl стал клуб New England patriots, одержав победу над Atlanta falcons, передает Корреспондент.
Решающее противостояние сезона в американском футболе продемонстрировала зрителям невероятную игру, яркое зрелище и завершилось со счетом 34:28 в овертайме.
New England patriots во время встречи проигрывали с разницей в 25 очков, но последнюю 15-минутку выиграли 19:0, что сравняло счет между командами и совершив самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей.
Впервые в истории американского футбола победитель Super Bowl определился не в основное время.
Квотербек New England patriots Том Брэди был признан самым ценным игроком Super Bowl в четвертый раз в своей карьере.
England patriots выиграли кубок Super Bowl в пятый раз, до этого клуб побеждал в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах.
Также игра была дополнена выступлением американской певицы Леди Гаги с ее необычайным шоу.
WOW. Amazing.@ladygaga's #PepsiHalftime Show! 👏#SB51 https://t.co/z9vCKRBKkC— NFL (@NFL) February 6, 2017
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская спортсменка Элина Свитолина в финале обыграла китаянку Шуай Пен и стала победительницей финала турнира на Тайвани.