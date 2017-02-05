Украинка теннисистка Свитолина стала победительницей турнира на Тайване

MIGnews.com.ua

Украинская спортсменка Элина Свитолина в финале обыграла китаянку Шуай Пен, сообщает РБК-Украина .

Обыграв спортсменку из Китая, Свитолина стала победительницей финала.

Для победы в финале украинке хватило всего двух сетов, которые она выиграла со счетом 6:3, 6:2.

"Я старалась агрессивно принимать, потому что Шуай Пэн хорошо подает. Я хотела оказывать на нее как можно больше давления и, думаю, это сработало очень хорошо. Она хорошо начала матч, но я с этим справилась. Я концентрировалась на своей стратегии и оставалась спокойной", - поделилась с журналистами секратами своей тактики Свитолина.