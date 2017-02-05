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Украинка теннисистка Свитолина стала победительницей турнира на Тайване
05.02.2017 13:17

Украинка теннисистка Свитолина стала победительницей турнира на Тайване

Украинская спортсменка Элина Свитолина в финале обыграла китаянку Шуай Пен, сообщает РБК-Украина.

Обыграв спортсменку из Китая, Свитолина стала победительницей финала.

Для победы в финале украинке хватило всего двух сетов, которые она выиграла со счетом 6:3, 6:2.

"Я старалась агрессивно принимать, потому что Шуай Пэн хорошо подает. Я хотела оказывать на нее как можно больше давления и, думаю, это сработало очень хорошо. Она хорошо начала матч, но я с этим справилась. Я концентрировалась на своей стратегии и оставалась спокойной", - поделилась с журналистами секратами своей тактики Свитолина.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская теннисистка Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open. Украинка победила теннисистку из Швейцарии Ребеку Масарову.

Теги материала: Элина Свитолина, ракетка, теннис, спорт, финал
Новости СМИ2
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