Украинка теннисистка Свитолина стала победительницей турнира на Тайване

Украинская спортсменка Элина Свитолина в финале обыграла китаянку Шуай Пен, сообщает РБК-Украина.
Обыграв спортсменку из Китая, Свитолина стала победительницей финала.
Для победы в финале украинке хватило всего двух сетов, которые она выиграла со счетом 6:3, 6:2.
"Я старалась агрессивно принимать, потому что Шуай Пэн хорошо подает. Я хотела оказывать на нее как можно больше давления и, думаю, это сработало очень хорошо. Она хорошо начала матч, но я с этим справилась. Я концентрировалась на своей стратегии и оставалась спокойной", - поделилась с журналистами секратами своей тактики Свитолина.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская теннисистка Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open. Украинка победила теннисистку из Швейцарии Ребеку Масарову.