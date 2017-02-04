Свитолина прошла в финал теннисного турнира в Тайване

В рамках теннисного женского турнира Taiwan Open, проходящего в Тайване, завершились полуфинальные поединки. Об этом сообщает УНН.
В полуфинале украинская спортсменка Элина Свитолина состязалась с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой, которая является 93 ракеткой мира. Украинка победила после двух сетов со счетом 6:3, 6:2. Противостояние длилось час и девять минут.
Помимо этого, сообщается, что в финале Свитолина должна будет сыграть с Шуай Пэн из Китайской Народной Республики, которая в полуфинале победила Луцию Шафаржову из Чехии со счетом 6:4, 6:2.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой, тем самым уступив место в 1/8 финала Australian Open.