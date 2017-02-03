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Украинка на Универсиаде в Алматы выиграла "золото"
03.02.2017 10:19

Украинка на Универсиаде в Алматы выиграла "золото"

На зимней Всемирной Универсиаде в Алматы украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла "золото", сообщили в пресс-службе НОК Украины.

"Украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальный олимпийский комитет назвал Юлию Джиму лучшей спортсменкой месяца по результатам спортивного января. Об этом сообщается в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Чемпионка удостоилась такого признания в связи с отличным выступлением на чемпионате Европы по биатлону, который проходил в городе Душники-Здруй в Польше, где она получила полный комплект наград.

Ранеес сообщалось, что украинская пловчиха Дарья Зевина выиграла две медали и установила рекорд в первый день этапа Кубка мира по плаванию во французском городе Шартр. Об этом сообщает НОК Украины на своей странице в Facebook.

 

Теги материала: биатлон, украинка, победа, Универсиада
Новости СМИ2
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