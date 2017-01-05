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Российский телекомментатор "отличился" в прямом эфире
05.01.2017 17:44

Российский телекомментатор "отличился" в прямом эфире  Видеорепортаж

В четверг, 5 января, в немецком городе Оберхоф начался 4-й этап Кубка мира по биатлону, во время которого российский телекомментатор "прославился" в прямом эфире, слишком громко пообщавшись с режиссером трансляции, передает NewsOne.

Одиозный телекомментатор российского спортивного канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, прямо в прямом эфире, но видимо не зная об этом, на повышенных тонах стал вычитывать режиссера трансляции: "Ты дурак, что ли? Что ты мне в ухо говоришь?".

Что касается спортивных успехов, то победителем в первой гонке на 10 км стал австриец Джулиан Эберхард, а среди украинских спортсменов лучших результатов добился Сергей Семенов, показав 14-й результат в спринтерском забеге. Что достаточно неплохо, учитывая два промаха, допущенные украинцем на огневых рубежах.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинская спортсменка Элина Свитолина одержала победу в теннисном турнире в австралийском Брисбене над первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.

Теги материала: спорт, Биатлон, юмор
Новости СМИ2
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