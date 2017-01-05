В Австралии украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, украинская спортсменка Элина Свитолина одержала победу в теннисном турнире в австралийском Брисбене над первой ракеткой мира немкой Ангелик Кербер.

Всего теннисистки сыграли три сета. В первом - победу одержала украинка, он закончился со счетом 6:4. Однако уже во втором - Кербер завладела инициативой и выиграла со счетом 6:3. Тем не менее последний сет закончился победой украинской спортсменки.

Таким образом, Свитолина смогла пробиться в полуфинал соревнований, где встретится с шестой ракеткой мира Каролиной Плешковой из Чехии.