Украинская теннисистка Савчук на Shenzhen Open поборется за $750 тыс.

MIGnews.com.ua

Украинская теннисистка Ольга Савчук пробилась в финал турнира Shenzhen Open с призовым фондом в 750 тыс долларов, пишет РБК-Украина.

В финал турнира, который проходит в Китае, украинка и ее напарница румынка Ралука Олару прошли без борьбы - их соперницы по полуфиналу Ракель Атаво (США) и И-Фань Сюй (Китай) снялись с турнира.

Как сообщал MIGnews.com.uа, украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей в начальном раунде турнира Брисбена после того, как обыграла в двух сетах ставшую чемпионкой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пуэрториканку Монику Пуиг со счетом 6:3, 6:3.

По результатам сезона 2016 года в рейтинг 100 лучших теннисисток мира попали и украинские спортсменки: Элина Свитолина на 14-м месте, Леся Цуренко на 58-м месте, Екатерина Бондаренко на 72-м месте и Екатерина Козлова на 98-м месте.