ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Спорт
Украинская теннисистка Савчук на Shenzhen Open поборется за $750 тыс.
Фото: Shenzhen Open/Савчук и Олару
05.01.2017 12:05

Украинская теннисистка Савчук на Shenzhen Open поборется за $750 тыс.

Украинская теннисистка Ольга Савчук пробилась в финал турнира  Shenzhen Open с призовым фондом в 750 тыс долларов, пишет РБК-Украина

В финал турнира, который проходит в Китае,  украинка и ее напарница румынка Ралука Олару прошли без борьбы - их соперницы по полуфиналу Ракель Атаво (США) и И-Фань Сюй (Китай) снялись с турнира.

Как сообщал MIGnews.com.uа, украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей в начальном раунде турнира Брисбена после того, как обыграла в двух сетах ставшую чемпионкой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пуэрториканку Монику Пуиг со счетом 6:3, 6:3. 

По результатам сезона 2016 года в рейтинг 100 лучших теннисисток мира попали и украинские спортсменки:  Элина Свитолина на 14-м месте, Леся Цуренко на 58-м месте, Екатерина Бондаренко на 72-м месте и Екатерина Козлова на 98-м месте. 

Теги материала: тенис, турнир, финал, Китай
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [8] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинка Музычук стала дважды чемпионкой по быстрым шахматам
Важное
Украинка Музычук стала дважды чемпионкой по быстрым шахматам
Жеребьевка определила пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Важное
Жеребьевка определила пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Судьба-злодейка: Свитолина проиграла в решающем матче Петре Квитовой
Важное
Судьба-злодейка: Свитолина проиграла в решающем матче Петре Квитовой
Украинская теннисистка Свитолина прорвалась в полуфинал China Open
Важное
Украинская теннисистка Свитолина прорвалась в полуфинал China Open
Украинская пловчиха Зевина завоевала "серебро" в финале Кубка мира в Пекине
Важное
Украинская пловчиха Зевина завоевала "серебро" в финале Кубка мира в Пекине
Украинка завоевала "золото" на теннисном турнире в Китае
Важное
Украинка завоевала "золото" на теннисном турнире в Китае

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017
Деканоидзе заявила, что является патриоткой Украины
Эксклюзив  Деканоидзе заявила, что является патриоткой Украины
04.01.2017
Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика