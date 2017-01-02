Свитолина победила олимпийскую чемпионку в Брисбене

MIGnews.com.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей в начальном раунде турнира Брисбене после того, как обыграла в двух сетах ставшую чемпионкой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пуэрториканку Монику Пуиг со счетом 6:3, 6:3. Об этом сообщает Зеркало недели .

Закончив матч, Свитолина рассказала, что, несмотря на то, что матч был жестким, она постоянно напоминала себе, что сопернице тоже тяжело, так как они обе впервые вышли на корт в сезоне. Она добавила, что пыталась оставаться позитивной и двигаться по корту, отвечая на скорость соперницы быстрой реакцией. Теннисистка подчеркнула, что осталась довольна своей игрой.

Уже во втором раунде Свитолину ждет встреча с американской мпортсменкой Шелби Роджерс.

Также сообщается, что еще одна украинка Катерина Бондаренко не смогла выиграть у итальянки Роберты Винчи, в связи с чем вынуждена была покинуть Брисбен. Бондаренко сравняла счет после проигрыша в первом сете, но в третьем все же не удержала первенство.