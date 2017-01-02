Свитолина победила олимпийскую чемпионку в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей в начальном раунде турнира Брисбене после того, как обыграла в двух сетах ставшую чемпионкой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пуэрториканку Монику Пуиг со счетом 6:3, 6:3. Об этом сообщает Зеркало недели.
Закончив матч, Свитолина рассказала, что, несмотря на то, что матч был жестким, она постоянно напоминала себе, что сопернице тоже тяжело, так как они обе впервые вышли на корт в сезоне. Она добавила, что пыталась оставаться позитивной и двигаться по корту, отвечая на скорость соперницы быстрой реакцией. Теннисистка подчеркнула, что осталась довольна своей игрой.
Уже во втором раунде Свитолину ждет встреча с американской мпортсменкой Шелби Роджерс.
Также сообщается, что еще одна украинка Катерина Бондаренко не смогла выиграть у итальянки Роберты Винчи, в связи с чем вынуждена была покинуть Брисбен. Бондаренко сравняла счет после проигрыша в первом сете, но в третьем все же не удержала первенство.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Элина Свитолина оказалась на 14 месте в рейтинге лучших теннисисток мира.