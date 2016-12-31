ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Спорт
Игрок сборной Украины перешел в "Фенербахче"
31.12.2016 15:48

Игрок сборной Украины перешел в "Фенербахче"

Игрок луганской "Зари" и сборной Украины Александр Караваев пополнит состав турецкого "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

При этом детали условий перехода неизвестны.

В "Заре" уточнили о переходе Караваева попросил лично главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокаат.

По словам президента "Зари" Евгения Геллера, Караваев много сделал для клуба, а потому было принято решение отпустить игрока. 

"Просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком "Фенербахче"", - заявил он.

Напомним, что Караваев находится на контракте в "Шахтере", однако за луганчан выступал на правах аренды. Благодаря стабильному месту в старте "Зари" игрок сумел попасть в сборную Украины и отметиться одним ассистом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, форвард донецкого "Шахтера" Эдуардо покинул команду

Теги материала: футбол, Заря, трансфер, сборная Украины
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Шахтер" покинул еще один нападающий
Важное
"Шахтер" покинул еще один нападающий
В 2017 году "Шахтер" переедет из Львова в Харьков
Важное
В 2017 году "Шахтер" переедет из Львова в Харьков
ФИФА назначила штраф в размере €56 тысяч за неонацистские лозунги в Харькове
Важное
ФИФА назначила штраф в размере €56 тысяч за неонацистские лозунги в Харькове
Мадридский "Реал" завоевал звание сильнейшего клуба мира
Важное
Мадридский "Реал" завоевал звание сильнейшего клуба мира
Фоменко рассказал, кто виноват в драке между футболистами "Динамо" и "Шахтера"
Важное
Эксклюзив  Фоменко рассказал, кто виноват в драке между футболистами "Динамо" и "Шахтера"  Видеорепортаж
Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины в 2016 году
Важное
Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины в 2016 году

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта
Эксклюзив  В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта  Фоторепортаж
30.12.2016
Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016
"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика