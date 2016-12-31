Игрок сборной Украины перешел в "Фенербахче"

MIGnews.com.ua

Игрок луганской "Зари" и сборной Украины Александр Караваев пополнит состав турецкого "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

При этом детали условий перехода неизвестны.

В "Заре" уточнили о переходе Караваева попросил лично главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокаат.

По словам президента "Зари" Евгения Геллера, Караваев много сделал для клуба, а потому было принято решение отпустить игрока.

"Просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком "Фенербахче"", - заявил он.

Напомним, что Караваев находится на контракте в "Шахтере", однако за луганчан выступал на правах аренды. Благодаря стабильному месту в старте "Зари" игрок сумел попасть в сборную Украины и отметиться одним ассистом.