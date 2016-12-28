Украинка победила в чемпионате мира по быстрым шахматам

MIGnews.com.ua

Украинка Анна Музычук обрела победу на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщает Петр Порошенко на своей странице в Facebook .

"Победа. Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Самые теплые поздравления нашей шахматистке", - написал президент.

До 2014 года Музычук боролась в шахматных поединках от Словении.

Особенность быстрых (активных) шахмат в том, что в этой разновидности игры каждому игроку на всю партию дается от 10 минут до часа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Президент Украины поздравил украинских биатлонисток с завоеванием бронзовой медали в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Поклюке в Словении.