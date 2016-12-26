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Украинский спортсмен Ломаченко стал лучшим боксером в 2016 году
26.12.2016 20:51

Украинский спортсмен Ломаченко стал лучшим боксером в 2016 году

Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2016 года по версии американского интернет-портала Boxing News 24. Эксперты считают, что его главное достижение - это победа над суперчемпионом WBO в полулегком весе Романом Мартинесом.

Еще одним крупным успехом они считают победу над Николасом Уолтерсом. Несмотря на то, что часть фанатов заявляла, что до этого боя Уолтерс не боксировал год, то, как доминировал украинский боксер на ринге, доказывает, что данный факт никак не влияет на его победу.

Дебют Ломаченко в новой для него весовой категории - втором полулегком весе (до 59 килограмм) состоялся в июне нынешнего года. Он сразу же стал рекордсменом по минимальному времени получения мирового титула в двух боксерских дивизионах.

Так, в середине пятого раунда Ломаченко нокаутировал Романа "Rocky" Мартинеса из Пуэрто-Рико, в ноябре 2016 года он смог защитить чемпионский титул, когда победил ямайца Николаса Уолтерса.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны поздравили украинского боксера Александра Усика с победой над Табисо Мчуну из Южной Африки.

Теги материала: Украина, спорт, бокс, Ломаченко
Новости СМИ2
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