В МОК открыли дела против 28 спортсменов РФ, участвовавших в Олимпиаде в 2014 году

MIGnews.com.ua

В Международном олимпийском комитете приняли решение открыть дисциплинарные производства касательно 28 спортсменов Российской Федерации, принимавших участие в Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Сотрудники комитета займутся рассмотрением данных о фальсификации допинговых проб спортсменов в ходе Олимпийских игр, используя информацию, представленную во второй части доклада Ричарда Макларена.

Пробы, которые могли быть подделаны, отправили в Лозанну, чтобы провести повторную проверку. Также руководитель комитета Томас Бах заявил, что в Международном олимпийском комитете проведут более глубокое расследование, чем независимая комиссия.

Кроме того, комитет проверит допинговые пробы спортсменов Российской Федерации, которые принимали участие в Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.