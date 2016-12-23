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В МОК открыли дела против 28 спортсменов РФ, участвовавших в Олимпиаде в 2014 году
23.12.2016 21:00

В МОК открыли дела против 28 спортсменов РФ, участвовавших в Олимпиаде в 2014 году

В Международном олимпийском комитете приняли решение открыть дисциплинарные производства касательно 28 спортсменов Российской Федерации, принимавших участие в Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Сотрудники комитета займутся рассмотрением данных о фальсификации допинговых проб спортсменов в ходе Олимпийских игр, используя информацию, представленную во второй части доклада Ричарда Макларена.

Пробы, которые могли быть подделаны, отправили в Лозанну, чтобы провести повторную проверку. Также руководитель комитета Томас Бах заявил, что в Международном олимпийском комитете проведут более глубокое расследование, чем независимая комиссия.

Кроме того, комитет проверит допинговые пробы спортсменов Российской Федерации, которые принимали участие в Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российский боксер Александр Поветкин отстранен от боя с Бермейном Стиверном из-за обнаружения остарина в его допинговой пробе.

Теги материала: МОК, Олимпийские игры, спорт, Россия, допинг
Новости СМИ2
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