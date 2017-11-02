Журналисты проверили на себе, могли ли препараты Зайцевой оставить следы опиатов в крови

MIGnews.com.ua

Журналисты провели интересный следственный эксперимент в рамках расследования резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, пишет NewsOne .

В частности, после обнаружения опиатов в анализах обвиняемой в совершении ДТП Елены Зайцевой, журналисты попытались на себе узнать, мог ли наркотик попасть в кровь девушки из препаратов, которые она принимала якобы из-за сильных головных болей.

Нарколог Александр Иванов отметил, что "Пенталгин", который якобы принимала Зайцева, содержит пять компонентов, в том числе сильнодействующих, и не рекомендован к приему водителям.

"Название "Пенталгин" говорит о том, что в состав этого препарат входят пять разнообразных препаратов. И, на самом деле, некоторые анализы могут дать относительно позитивный результат. И, на самом деле, "Пенталгин" не рекомендуется употреблять водителю", - отметил эксперт.

Стоит отметить, что журналисты решили принять этот препарат, чтобы понять, мог ли он дать положительный результат теста на наркотики.

"Журналисты приняли такие же лекарства, которые принимала Зайцева, и через сутки сделали тест. "Пенталгин" - сильное обезболивающее, продается в аптеках только по рецепту. Результат: на два из них - положительный результат. Барбитураты и морфин (опиаты)", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Евгения Кузьмина, если суд признает, что обвиняемая на момент аварии находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, это будет отягчающим обстоятельством, и ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.