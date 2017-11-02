Ученые нашли тайную гробницу в пирамиде Хеопса

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В пирамиде Хеопса ученые при помощи телескопов нашли пустоту, которая может оказаться тайной гробницей, сообщает Корреспондент .

По данным источника, длина пространства составляет 30 метров, ширина - около двух.

Пирамиду Хеопса построили во время правления фараона Хуфу (Хеопс) - в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Исследователи утверждают, что их находка - первая за последние несколько веков. В предыдущий раз новые помещения в пирамиде Хеопса обнаружил калиф аль-Мамун в девятом веке.

Стоит отметить, что в прошлом году с помощью радиолокационного сканирования удалось установить, что в гробнице Тутанхамона имеются две скрытые комнаты, в которых находятся металлические предметы и предметы "органического происхождения".

Кроме этого, за предыдущие 200 лет ученые нашли в пирамиде три комнаты, где якобы похоронили фараона и его жену, но мумии Хуфу и его супруги до сих пор не нашли.

Согласно некоторым версиям, настоящие гробницы до сих пор скрываются где-то в пирамиде.