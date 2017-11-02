Астронавт опубликовал видео грозы из космоса

MIGnews.com.ua

На своей странице в Twitter астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи опубликовал видео, на котором можно увидеть удары молний на Земле во время грозы.

Известно, что видео было снято в ночное для этой части Земли время.

"Это была холодная ночь в космосе. За бортом не было ни звука. Земля пролетала под нами, когда в небе начали появляться жуткие вспышки", - написал астронавт в подписи к видео, подчеркивая то, что оно было снято в ночь Хэллоуина.

Era una notte buia a bordo della Stazione. La terra rotolava silenziosa sotto di noi quando una luce strana è apparsa nel cielo #Halloween pic.twitter.com/2BhAKzLwfk — Paolo Nespoli (@astro_paolo) 31 октября 2017 г.

Как сообщал MIGnews.com.ua, астрономы обнаружили "планету-монстр", существование которой противоречит теориям формирования и ранее считалось крайне маловероятным.

Согласно исследованиям, открытая планета является самой массивной по сравнению с размерами своей материнской звезды из всех, обнаруженных на данный момент. Планета NGTS-1b также является газовым гигантом размером с Юпитер, который вращается вокруг небольшого красного карлика в два раза меньше Солнца, который располагается на расстоянии 600 световых лет от Земли.